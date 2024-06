Mercato : Transfert à 60M€, le Real Madrid va encore écœurer le PSG

Alexis Brunet

Le Real Madrid et le PSG se livrent une guerre sur le mercato pour attirer Leny Yoro. Le champion d’Espagne pense que le jeune Français pourra parfaitement renforcer sa défense centrale. Les partenaires de Thibaut Courtois vont de plus perdre Nacho d’ici peu, qui devrait s’engager avec un club d’Arabie saoudite.

Depuis quelque temps, le PSG cherche à mettre la main sur de jeunes joueurs très talentueux et, si possible, Français. Le club de la capitale a décidé de changer de stratégie et de ne plus s’appuyer sur des stars internationales. Cela a notamment été une réussite avec Bradley Barcola par exemple, ou bien Warren Zaïre-Emery.

Leny Yoro, prochain crack français à Paris ?

Pour ce mercato estival, le PSG semble donc vouloir continuer dans cette voie-là. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos est fan de Leny Yoro. Ce dernier a flambé avec Lille et après avoir tenté de le recruter l’hiver dernier, le conseiller football parisien pourrait retenter sa chance cet été. Les dirigeants parisiens devront toutefois mettre la main au portefeuille, puisque le défenseur central pourrait partir contre un chèque de 60M€.

Le Real Madrid va pousser pour Yoro à cause de Nacho