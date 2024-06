Transferts : Le PSG tient sa priorité, tout peut basculer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a identifié sa priorité défensive en la personne de Leny Yoro et ne compte pas lâcher le morceau pour le défenseur central du LOSC malgré la concurrence du Real Madrid, mais également de Liverpool. Si les Merengue apparaissent comme les favoris du dossier, les Reds viennent jouer les trouble-fête dans ce dossier.

Déjà ciblé durant le mois de janvier comme vous l’avait révélé le10sport.com, Leny Yoro reste la priorité du PSG en ce mercato estival alors que l’avenir de Milan Skriniar, Danilo Pereira ou encore Presnel Kimpembe s’écrit en pointillé dans la capitale. Ce jeudi, L’Équipe a indiqué que le club de la capitale était décidé à tout tenter pour mettre la main sur le défenseur du LOSC, et ce malgré la présence du Real Madrid dans ce dossier, qui semble clairement en position de force. Et pour cause, Yoro privilégierait le nouveau club de Kylian Mbappé pour son avenir, mais un autre club vient faire de l’ombre au PSG.

Le PSG loin d’être seul pour Leny Yoro

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Liverpool aussi est à l’affût pour arracher la signature de Leny Yoro et aurait entamé des démarches pour sortir gagnant du dossier. Le PSG et le Real Madrid pourraient donc tous les deux perdre la bataille, mais la formation espagnole semble avoir la main sur l’issue du feuilleton. « Si le Real Madrid s'intéresse à Leny Yoro, il sera son joueur la saison prochaine », a-t-il confié sur le site CaughtOffside .

« Liverpool sera là si le joueur ne réussit pas à s'engager avec le Real Madrid »