Vente OM : McCourt lâche 12,5M€ et écœure l'Arabie Saoudite ?

Cela fait désormais plusieurs années que l'arrivée de l'Arabie Saoudite à la tête de l'OM est annoncée, mais jusque-là, rien n'a été officialisé. Frank McCourt et Pablo Longoria ne cessent d'ailleurs de démentir ces rumeurs de vente. Et les faits semblent donner raison à l'homme d'affaires américain.

Depuis plusieurs années, les rumeurs concernant la vente de l'OM font fantasmer les supporters marseillais qui rêvent de l'arrivée de l'Arabie Saoudite afin de lancer un énorme projet. Cependant, bien que ce dossier continue à faire parler, Frank McCourt et Pablo Longoria ne manquent jamais une occasion de démentir le fait qu'une vente soit imminente. Christophe Maussin, qui gère les chaînes CM Football et Le Vestiaire Off sur YouTube , va d'ailleurs dans le sens du Bostonien en rappelant qu'il vient d'éponger des dettes allant jusqu'à 12,5M€.

«Je reste très pragmatique et terre à terre»

« Je vois et je lis au quotidien tout ce qu’il se passe autour de l’Olympique de Marseille. On est en droit de se poser la question, et je peux comprendre ceux qui se posent la question d’une potentielle vente de l’OM, d’une injection d’argent dans le capital de l’OM, des finances qui seraient développées par des investisseurs autour de l’Olympique de Marseille, ça peut s’entendre tellement on est dans le flou. Mais est-ce qu’on doit accorder du crédit à toutes ces rumeurs ? Moi, je reste très pragmatique et terre à terre, je crois ce que je vois », explique-t-il sur sa chaîne YouTube CM Football avant de justifier son avis.

«McCourt a épuré les 12,5M€ de la dette»