OM : Premier coup dur pour De Zerbi ?

Capitaine de l’OM, Valentin Rongier est éloigné des terrains depuis le mois de novembre. Son inflammation au tendon serait toujours un handicap à ce jour et remettrait en question son retour à la compétition. Roberto De Zerbi deviendrait inquiet de cette situation.

Roberto De Zerbi n’a toujours pas officiellement déposé ses valises dans la cité phocéenne, mais c’est tout comme. Le technicien italien va passer de Brighton et de la Premier League à l’OM et la Ligue 1 très prochainement. Un contrat de trois ans aurait été convenu entre les différentes parties et un point mercato aurait été fait pour Iliman Ndiaye.

La reprise de Valentin Rongier retardée ?

Roberto De Zerbi ne devrait pas s’appuyer sur l’international sénégalais. Toutefois, la donne serait bien différente pour Valentin Rongier. Blessé depuis l’automne dernier, le milieu de terrain a récemment teasé un retour à la compétition sur ses réseaux sociaux au vu de sa présence sur la pelouse du centre Robert Louis-Dreyfus. Néanmoins, son inflammation au tendon l’handicaperait toujours selon La Provence . De quoi retarder sa reprise avec l'OM ?

De Zerbi dégoûté pour Rongier ?