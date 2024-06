OM : De Zerbi veut ce joueur pour la saison prochaine !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Opéré en novembre dernier après une blessure au genou gauche, Valentin Rongier tarde à voir le bout du tunnel, son absence étant initialement estimée à trois mois. Alors que le doute plane toujours sur sa présence à la reprise de l’entraînement dans quelques jours, le milieu de terrain figurerait dans les plans de Roberto De Zerbi.

On pensait le revoir au début de l’année civile. Touché au genou gauche en novembre 2023, Valentin Rongier a sans cesse vu son retour être repoussé et n’a finalement pas eu l’occasion de retrouver l’OM avant la fin d’une saison très compliquée. Les regards sont désormais tournés vers l’exercice à venir, avec la même incertitude autour du milieu de terrain, pas assuré d’être prêt à temps pour la reprise de l’entraînement collectif.

Rongier présent à la reprise ?

Comme l’explique La Provence , l’OM reste prudent concernant Valentin Rongier et ne veut pas s’avancer sur sa présence début juillet pour la reprise des entraînements sous les ordres d’un nouvel entraîneur : Roberto De Zerbi. Attendu prochainement à Marseille, l’Italien compterait justement sur Rongier.

De Zerbi suit son cas de près

Le quotidien phocéen précise dans ses colonnes du jour que Roberto De Zerbi est déjà très attentif à la situation de Valentin Rongier et espère pouvoir rapidement compter sur lui. Le milieu de l’OM, sous contrat jusqu’en juin 2026, semble ainsi entrer dans les plans du technicien transalpin, à condition d’être apte physiquement.