OM : Accord annoncé en direct pour ce transfert à 9M€

L’OM semble enfin être en capacité d’accélérer sur son mercato estival. À la recherche d’un entraîneur depuis un peu plus d’un mois, les Phocéens devraient être en mesure d’officialiser Roberto De Zerbi dans les prochains jours, ce qui permet aux Olympiens de débuter leur recrutement. Lilian Brassier fait notamment partie des cibles marseillaises, et le défenseur central s'est visiblement déjà mis d’accord avec les pensionnaires du Vélodrome.

L’été devrait être agité à Marseille. Alors que l’OM devrait annoncer que Roberto De Zerbi est son nouvel entraîneur dans les prochains jours, les dirigeants phocéens s’activent en coulisses pour proposer à l’Italien l’équipe la plus compétitive possible. En défense central, les pensionnaires du Vélodrome semblent avoir mis le grappin sur Lilian Brassier. Et Eric Roy, coach du Stade brestois, a largement confirmé la rumeur.

« Le joueur s’est mis d’accord avec l’OM »

Au micro de RMC , Eric Roy a été interrogé sur l’avenir de Lilian Brassier. Et l’entraîneur du Stade brestois a expliqué qu'un accord entre l’OM et le joueur de de 24 ans existait. « Le joueur s’est mis d’accord avec l’OM, mais l’OM n’a pas appelé le club. C’est pour cela qu’il n’est pas parti », a-t-il assuré.

