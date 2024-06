Vente OM : C’est terminé pour Longoria ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Conforté il y a quelques semaines par Frank McCourt, Pablo Longoria serait en réalité proche de la sortie si l'on en croit les informations dévoilées par Thibaud Vézirian. A en croire le journaliste, le départ du président de l'OM s'inscrit dans un plan beaucoup plus grand, celui de la vente du club à des investisseurs saoudiens.

Pablo Longoria n'a pas chômé ces derniers jours. En plus du mercato, le président de l'OM travaille sur l'arrivée de Roberto De Zerbi. Selon Thibaud Vézirian, ce dossier pourrait être le dernier avant que Longoria ne quitte son poste.

Mercato : Deal à 15M€ pour l’OM, un départ est annoncé à l’étranger https://t.co/LGIljLgPQ6 pic.twitter.com/3lO7pZfu0N — le10sport (@le10sport) June 18, 2024

Longoria en bout de course ?

« Il y a des choses ahurissantes. Longoria est lessivé et en bout de course, et on voit une refonte du club avec un directeur sportif comme Giovanni Rossi. Les jours qui viennent seront déterminants. Cela devrait se chambouler au niveau des droits, de la vente de l’OM » a confié le journaliste sur Twitch.

L'annonce est attendue