Vente OM : Avec De Zerbi, la mèche est vendue pour l’Arabie Saoudite !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La supposée vente de l'OM est toujours d'actualité. A en croire Thibaud Vézirian, le club marseillais pourrait entrer dans une nouvelle dimension après l'arrivée d'investisseurs saoudiens à la place de Frank McCourt. Selon le journaliste, l'arrivée récente de Roberto De Zerbi est l'une des preuves du changement qui s'annonce à Marseille.

Bonne nouvelle, l'OM n'a pas été sanctionné par la DNCG. Le club marseillais est en sursis et devra fournir des documents dans les prochains jours pour éviter toute sanction. La formation l'a échappé belle et devrait avoir les mains libres sur le mercato. Propriétaire de l'OM, Frank McCourt aurait été décisif pour passer cette échéance tant redoutée selon les informations de La Provence . Mais pour Thibaud Vézirian, voir l'Américain mettre la main à la poche n'est pas forcément une bonne nouvelle.

L’OM choisit De Zerbi, voilà la réaction du clan Conceiçao https://t.co/W6whMCqLvc pic.twitter.com/PhoaQhu6hP — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

« Cela n’a aucun sens »

« Beaucoup de gens disent, Frank McCourt remet au pot, il est quand même sympa. Non, il a juste épongé pour pouvoir passer la DNCG et faire oublier la perte annuelle habituelle depuis son arrivée. Et maintenant, on nous fait miroiter que derrière il va y avoir un mercato. Il faut arrêter de croire aux tours de magie, c’est impossible. Cela n’a aucun sens » a confié le journaliste dans des propos rapportés par Foot 01 . Dans le même temps, l'OM a accéléré les discussions avec Roberto De Zerbi. Sa nomination prouve que l'OM est entré dans une nouvelle dimension selon Vézirian.

Vézirian persiste et signe