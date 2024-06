Équipe de France : Un ancien de l’OM annonce du lourd

Jean de Teyssière

L'Euro 2024 de football débutera ce vendredi soir ! L'Allemagne affrontera l'Écosse lors du match d'ouverture tandis que la France devra patienter ce lundi pour faire son entrée en lice, face à l'Autriche. Les Bleus seront dans un groupe composé en plus des Pays-Bas et de la Pologne et pour Boudewijn Zenden, l'ancien joueur de l'OM, la France est totalement favorite.

Après un Euro 2016 qui s'est terminé par une défaite en finale puis un Euro 2020, disputé en 2021, achevé par une élimination en huitièmes de finale par la Suisse, l'équipe de France aura à cœur de se rattraper et enfin soulever le trophée Henri Delaunay le 14 juillet prochain...

«La France et l'Allemagne sont davantage favoris»

Dans L'Équipe , Boudewijn Zenden analyse l'état de forme des Pays-Bas, dont il a porté le maillot à 55 reprises : « Le printemps n'a pas été top. Il y a eu beaucoup de changements, de blessés et de joueurs qui ne jouaient pas en club. Lors de la première expérience de Ronald Koeman comme sélectionneur (du 6 février 2018 au 18 août 2020), tout allait dans son sens. Personne n'était blessé et il avait de bons joueurs. Depuis le début de sa seconde, il n'a jamais pu jouer avec le même onze de départ. Il y a toujours des blessés, des méformes, des joueurs transférés… Au regard de la fin de saison, on a un peu plus confiance. Car pas mal de joueurs l'ont bien terminée. Je pense notamment à Denzel Dumfries, champion d'Italie avec l'Inter Milan, à Jeremie Frimpong, qui a gagné la Bundesliga et disputé la finale de la Ligue Europa avec le Bayer Leverkusen, ou encore à Donyell Malen, finaliste de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund. Cela ne signifie pas que les Pays-Bas vont être champions d'Europe. La France et l'Allemagne sont davantage favoris. »

«La France reste le gros poisson de ce groupe»