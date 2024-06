Macron, Bardella… Coup de théâtre pour la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Thibaud Vézirian en a remis une couche ce lundi. Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, le journaliste a confirmé la vente imminente de l'OM et l'arrivée d'investisseurs saoudiens. Selon lui, l'opération a été bouclée il y a maintenant plusieurs semaines. Et ce n'est pas les récents bouleversements dans la vie politique française qui modifieront la donne.

Séisme dans la politique française. Les citoyens ont placé le Rassemblement National en tête des élections européennes. Immédiatement après le résultat des votes, Emmanuel Macron a pris de court les observateurs en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections législatives. Evidemment, le timing n'est pas idéal pour ceux qui veulent investir en France. Mais comme indiqué par Thibaud Vézirian, ces bouleversements n'auront aucun impact sur la vente de l'OM.

Le dossier relancé à cause des élections européennes ?

« Je n’y crois absolument pas, dans le sens où la France est engagée pour ces investissements étrangers depuis des lustres et cela se fera pour le bien économique de la France. On l’a vu avec l’accord entre l’Arabie Saoudite et le port de Fos-Marseille cette semaine, il y a plein d’annonces qui s’activent actuellement. Alors que ce sont des deals qui sont travaillés depuis des années. Malgré le tsunami médiatique de ces élections, je n’ai pas d’inquiétude sur la capacité d’Emmanuel Macron à s’en sortir » a confié le journaliste.

« Le club est vendu »