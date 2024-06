La vente de l’OM capote, il déballe tout !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En février 2021, plusieurs sources annonçaient la vente de l'OM à un consortium saoudien. Un deal qui n'a finalement jamais vu le jour. Pour quelles raisons ? Très actif sur ce dossier depuis plusieurs années, le journaliste Thibaud Vézirian a livré sa version des faits et est revenu sur cette folle journée.

Ces derniers jours, Frank McCourt a pris la parole pour s'exprimer sur les rumeurs de vente. Malgré les nombreux bruits de couloir, le propriétaire de l'OM n'a pas dévié de sa trajectoire. L'Américain a confirmé qu'il resterait à la tête de la formation marseillaise, et ce pendant encore plusieurs années.

Vézirian confirme la vente prochaine du club

Mais il en faudra plus pour faire changer d'avis Thibaud Vézirian. Sur Twitch, le journaliste a confirmé que le deal était toujours d'actualité. « Le pourcentage de chance que la vente se fasse est à 99 % pour se faire cette année. On attend sereinement le feu d’artifice » a-t-il confié. Une opération qui aurait pu voir le jour en février 2021.

La vente de l'OM reportée, voilà pourquoi