Gattuso, Gasset… Il balance sur les entraîneur de l’OM

Arrivé l’été dernier pour renforcer la National 3, Thomas Da Costa a connu sept entraîneurs en seulement une saison à l’OM, entre la réserve et le groupe professionnel. Le défenseur âgé de 26 ans s'est confié sur les différents techniciens qu’il a vu passer cette année à Marseille, de Marcelino à Jean-Louis Gasset, en passant par Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso.

Si plusieurs entraîneurs se sont succédés sur le banc de l’OM cette saison (Marcelino, Jacques Abardonado, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset), cela a également été le cas en réserve. Après Fabrice Vandeputte et Miguel Alonso, c’est finalement Jean-Pierre Papin qui a repris la National 3. En une année à Marseille, Thomas Da Costa, arrivé l’été dernier afin de renforcer la réserve, aura donc connu sept entraîneurs différents.

Da Costa se livre sur les entraîneur de l’OM

« Marcelino était quelqu’un d’assez froid, pas proche de ses joueurs. Il travaillait la tactique et déléguait beaucoup à ses adjoints. Gattuso c’était différent. On était 40 à l’entraînement, on avait un rôle de sparring. C’était des courtes séances, mais c’était une heure à bloc », a confié Thomas Da Costa, dans un entretien accordé au Républicain de l’Essonne . « Pancho était un peu plus attentif à nous, car il connaissait un peu plus les joueurs de la réserve. Gasset ne faisait pas jouer les jeunes, la seule fois où on l’a eu, c’est lors d’une opposition en interne entre les pros et la réserve . »

« C’est un peu comme si je sortais d’une machine à laver »