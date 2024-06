Zidane clame son amour pour l'OM... et se fait cartonner !

La rédaction

Zinédine Zidane se fait relativement discret depuis la fin de sa deuxième aventure avec le Real Madrid. L’ancien milieu de terrain fait quelques apparitions de temps à autres, comme on a notamment pu le voir durant la finale de la Ligue des Champions. Régulièrement cité sur de nombreux bancs, le natif de Marseille n’a pour le moment pas ouvert de porte à une écurie potentielle. Le Ballon d’Or 1998 a clamé son amour pour l’OM cette semaine, et Jérôme Rothen n’a semble-t-il pas apprécié.

C’est un homme au centre de nombreuses rumeurs, mais qui ne donne aucun indice sur la constitution de son futur. Parti une nouvelle fois du Real Madrid en 2021, le Champion du Monde 1998 n’a toujours pas retrouvé de banc de touche depuis. Brièvement annoncé au Bayern Munich en fin de saison, le joueur passé par la Juventus avait lui même démenti. Dans un entretien accordé à Média Carré cette semaine, celui qui a été formé à Cannes a confié l’amour qu’il continue de porter à l’OM. Sur RMC , Jérôme Rothen a montré colère après cette sortie.

Dans l’émission Rothen s’enflamme diffusée sur RMC , Jérôme Rothen a dénoncé des propos calculés de la part de Zinédine Zidane : « Je veux bien qu’il ait envie de montrer son appartenance à Marseille, très identifié Marseille, il n’y a pas de soucis. (…) Par contre dans ses interviews c’est toujours un peu trop calculé. On parlait de la communication de Kylian Mbappé ces derniers temps, qui pour moi, se perd totalement. Ils ont toujours quelque chose à aller gratter à droite et à gauche. Là, on se dit qu’en termes d’image, Zinedine Zidane qui fait cette interview-là, qui n’était pas la plus grande interview de l’histoire on est d’accord… »

« il ment aux gens, il ment à Marseille »