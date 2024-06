L’OM tient déjà le «nouveau Modric» ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une génération talentueuse pointe le bout de son nez à l'OM. Alors que la génération 2007 vient tout juste de remporter la Coupe Gambardella, d'autres poussent pour se faire une place. C'est le cas du jeune Milan Leccese, âgé seulement de 15 ans et déjà comparé aux plus grands comme Luka Modric.

Une génération dorée pourrait s'installer dans l'équipe première de l'OM dans les prochaines années. Depuis plusieurs années, Pablo Longoria garde un œil attentif à la formation, et son travail semble porter ses fruits. En plus de la victoire en Coupe Gambardella, l'OM compte dans ses rangs plusieurs talents à l'instar du jeune Milan Leccese.

« C’est un magnifique joueur »

Membre de la génération 2008, ce milieu de terrain est déjà comparé à Luka Modric. « C’est un magnifique joueur, sérieux, au profil un peu 'Luka Modric'. Superbe vison de jeu, capable de marquer des buts. » a confié son ancien éducateur Jérémy.

Un avenir loin de l'OM ?