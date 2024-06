Snobé par Deschamps, ce joueur de l'OM vide son sac

Amadou Diawara

Habitué à être appelé par Didier Deschamps, Jonathan Clauss n'a pas été convoqué pour la Coupe du Monde 2022. Pour l'Euro 2024, organisée en Allemagne, le latéral droit de l'OM sera de la partie avec l'équipe de France. Présent en conférence de presse ce dimanche après-midi, Jonathan Clauss est revenu sur son absence au Qatar.

Mauvaise surprise pour Jonathan Clauss. Alors que Didier Deschamps avait l'habitude de faire appel à lui, le latéral droit de l'OM a manqué la Coupe du Monde 2022. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a préféré se passer des services de Jonathan Clauss au Qatar. Au contraire, le défenseur de 31 ans sera présent en Allemagne pour l'Euro 2024.

«Il a pris la décision de ne pas me prendre»

Présent en conférence de presse avec les Bleus ce dimanche après-midi, Jonathan Clauss s'est livré sur son absence à la Coupe du Monde au Qatar. « On m'avait parlé d'un problème de système. Depuis que j'ai intégré la Ligue 1, on m'avait découvert à 5. Le sélectionneur n'avait aucune garantie. Il ne m'avait pas vu et je n'ai pas pu lui montrer non plus. Il a pris la décision de ne pas me prendre (pour le Mondial 2022) » , a confié le joueur de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

«On m'avait parlé d'un problème de système»