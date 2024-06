Mercato : L’OM veut boucler le transfert d’un international français

Hugo Chirossel

Annoncé sur le départ en fin de mercato hivernal, Jonathan Clauss est finalement resté à l’OM. Mais l’international français arrive à un an de la fin de son contrat et un départ durant l'été qui arrive semble clairement être la tendance. Les dirigeants marseillais seraient ouverts à un départ du latéral droit âgé de 31 ans.

Jonathan Clauss a été un des animateurs de la fin de mercato hivernal de l’OM. Considéré comme un des meilleurs éléments cette saison, le latéral droit âgé de 31 ans avait été poussé vers la sortie par le club, qui lui reprochait notamment son investissement. Medhi Benatia n’avait pas hésité à interpeller publiquement Jonathan Clauss et son comportement « un peu limite ».

« De fortes chances qu’on me revoie à Marseille »

Finalement, l’international français (12 sélections) est resté à l’OM et se prépare désormais à disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France. Mais il se pourrait qu’il ne soit plus Marseillais la saison prochaine. Jonathan Clauss arrive à un an de la fin de son contrat et la tendance ne semble pas être à une prolongation, même s’il avait laissé entendre qu’il serait toujours à Marseille dans un entretien accordé au JDD : « J’ai encore un an de contrat. À mon avis, il y a de fortes chances qu’on me revoie à Marseille, à moins d’un été mouvementé. Mais ça, c’est encore loin . »

Ça sent la fin entre Clauss et l’OM