Mbappé arrive, un joueur du Real Madrid fait une annonce décisive !

Alors que le Real Madrid vient de remporter sa 15e Ligue des champions, Kylian Mbappé s’apprête à découvrir la Casa Blanca. Une arrivée qui pourrait avoir des conséquences sur la situation de Rodrygo, désigné comme la grande victime collatérale du recrutement de l’international français. Interrogé après le nouveau sacre européen de son club, le Brésilien a été clair sur le sujet.

Une quinzième Ligue des champions en attendant Kylian Mbappé. Alors que le Real Madrid a encore été sacré sur la scène européenne samedi soir sur la pelouse de Wembley en battant le Borussia Dortmund (2-0), l’attaquant du PSG sera présenté dans les prochains jours par son nouveau club, qui touche enfin au but après avoir essuyé plusieurs échecs par le passé. Kylian Mbappé est destiné à occuper un rôle majeur au Real Madrid, ce qui pourrait jouer des tours à Rodrygo.

« Si je peux rester jusqu'à la fin de ma vie, je le ferai, jusqu'à ce qu'ils ne veuillent plus de moi »

Alors que Vinicius Jr semble intouchable, c’est bien son compatriote qui pourrait faire les frais de l’arrivée de Kylian Mbappé en provenance du PSG. « Il se demande où il va être la saison prochaine. C’est quand même la première victime de l’arrivée de Mbappé. Je pense qu’il n’est pas très serein là », soulignait le journaliste Frédéric Hermel après la victoire madrilène. Le principal intéressé a quant à lui remis la question de son avenir entre les mains de ses dirigeants, dans des propos rapportés par AS : « Q uand on m'a demandé si j'allais rester pour le reste de ma vie (dans une autre interview, NDLR), j'ai dit oui, mais il n'y a aucun moyen de le savoir. J'ai encore un contrat. Je rêve de rester ici et je suis sûr que je le ferai. Si je peux rester jusqu'à la fin de ma vie, je le ferai, jusqu'à ce qu'ils ne veuillent plus de moi ».

« Ce serait incroyable »