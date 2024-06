Mourinho prépare un transfert surprise pour la star du Real Madrid !

Thomas Bourseau

Le mercato estival n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, mais José Mourinho semble destiné à reprendre les rênes de l’effectif de Fenerbahçe. The Special One a lui-même fait un teasing de son arrivée en Turquie ce week-end, qui a été officialisée ce dimanche matin. Et au détour d’une conversation avec Jude Bellingham, Mourinho a invité la star du Real Madrid à l’y rejoindre.

José Mourinho est sans club depuis son éviction de la Roma en janvier dernier. Cependant, il semblerait que The Special One soit tout proche de se remettre en selle… en Turquie ! En effet, bien qu’il ait été annoncé en Angleterre pour un retour à Chelsea ou bien à l’OM pour la nouvelle ère après le départ de Jean-Louis Gasset, c’est à Fenerbahçe que Mourinho risque de rebondir.

Mourinho a signé à Fenerbahçe

Pour Sky Sports samedi soir, José Mourinho vendait la mèche. « J'ai décidé d'y aller, mais ce n'est pas encore fait. Je ne peux pas confirmer officiellement. Mais oui, je veux y aller. La Ligue des champions ? C'est difficile, parce que nous avons trois tours à passer pour les qualifications. Dans le cas de Fenerbahçe, 8 joueurs participent à l'Euro et ne viennent pas pour la pré-saison avant le premier tour. C'est donc difficile. Mais si j'y vais, vous savez que j'aime les défis. Alors si j'y vais, nous nous battrons pour être en Ligue des champions ». Ce dimanche matin, Fenerbahçe a confirmé la tendance en annonçant la venue du Special One.

Bellingham lui demande une photo pour sa maman, Mourinho lui lâche : «Maintenant, tu viens à Fenerbahçe»