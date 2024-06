Mercato - PSG : Mbappé fait sa première victime au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a officialisé son départ du PSG le 10 mai dernier. Mais pour ce qui est de sa prochaine destination, elle n’est qu’officieuse à l’instant T puisque ni le champion du monde ni le Real Madrid n’a officiellement communiqué sur cette collaboration imminente et connue de tous. À commencer par Rodrygo Goes. L’attaquant du Real Madrid se poserait des questions sur la suite de sa carrière.

Le PSG a fait ses adieux à Kylian Mbappé au cours du mois de mai après sept années passées ensemble. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain va prendre la direction du Real Madrid bien que rien n’ait été rendu officiel en ce dimanche 2 juin. Cependant, un attaquant du Real Madrid commencerait déjà à craindre pour son avenir à la Casa Blanca : Rodrygo Goes.

«J'ai toujours voulu rester dans ce club, mais on verra bien»

Dans le cadre de la finale de la Ligue des champions qui a eu lieu samedi soir à Wembley entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund (2-0), Rodrygo Goes avait livré une interview à DAZN via laquelle il émettait son souhait de poursuivre au Real Madrid pour le restant de sa carrière, mais que l’avenir peut lui réserver des surprises. « Rester au Real Madrid pour toujours ? Oui, tout peut arriver. J'ai un contrat, mais les années que j'ai passées ici ont été un plaisir. J'ai toujours voulu rester dans ce club, mais on verra bien ». On « verra bien » donc dès cet été après l’annonce de l’arrivée de Kylian Mbappé ?

Transferts - PSG : Sept joueurs sont annoncés pour l’après-Mbappé ! https://t.co/HXmAHAT7yI pic.twitter.com/LPNqzJfQhO — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

«Rodrygo se demande où il va être la saison prochaine»