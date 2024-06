Mercato - OM : La promesse à plusieurs millions de McCourt

Thibault Morlain

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt a déjà énormément investi au sein du club phocéen. Mais forcément, pour aller encore plus loin, il va falloir mettre la main à la poche. L’Américain en est-il cependant capable ? McCourt l’a assuré, il n’a pas l’intention de partir de sitôt et pour exprimer son engagement à la tête de l’OM, de nouveaux investissements seraient à prévoir.

Beaucoup ont douté de l’engagement de Frank McCourt à la tête de l’OM, mais à l’occasion de son passage à Marseille, l’Américain a tenu à faire taire les différentes rumeurs. Alors qu’on parle beaucoup d’une vente imminente de l’OM, il a assuré au JDD : « La question de la vente de l’OM devient absurde. J’y réponds depuis 8 ans. Le club n’est pas à vendre. J’aime l’OM. Engagement total. Je m’inscris ici sur le long terme, avec Pablo Longoria aux commandes d’un nouveau projet à long terme que nous allons lancer cet été ».

Zidane clame son amour pour l’OM ! https://t.co/SRNKeGVuyZ pic.twitter.com/QkcvQesFVI — le10sport (@le10sport) June 2, 2024

« Je suis prêt à continuer d’investir tout ce qu’il faudra »

Forcément, qui dit nouveau projet, dit nouvel investissement. Et alors que Frank McCourt a expliqué avoir déjà investi près de 550M€ à l’OM, il a prêt à mettre encore plus. En effet, dans son interview pour le Journal du Dimanche , l’Américain a fait savoir : « Avant, il fallait colmater les fuites, solder les obligations passées… Le club n’a plus de dettes, il est financièrement sain, je suis prêt à continuer d’investir tout ce qu’il faudra pour sa croissance et atteindre nos objectifs de victoires ».

« Maintenant, les bases sont solides »