Transferts - PSG : Mbappé fait craquer une star de Madrid !

Kylian Mbappé, qui a déjà acté depuis plusieurs semaines son départ du PSG, s'apprête désormais à officialiser sa signature avec le Real Madrid alors qu'il se trouve en rassemblement avec l'équipe de France. Et Antoine Griezmann, star de l'Atlético et futur rival de Mbappé dans la capitale espagnole, a répondu cash aux critiques sur son compatriote.

Fortement critiqué ces derniers mois pour son faible rendement avec le PSG, notamment lors de la double confrontation face au Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a donc raté la fin de sa très belle histoire dans la capitale. L'attaquant de 25 ans va officialiser dans les prochains jours son arrivée libre du côté du Real Madrid, le club rival de son compère de l'équipe de France, Antoine Griezmann (33 ans, Atlético de Madrid). Et ce dernier, interrogé en conférence de presse, a d'ailleurs craqué face aux journalistes au moment d'évoquer le bilan de la saison de Mbappé au PSG.

« Il est grand et il sait très bien gérer tout ça »

Dans un premier temps, Griezmann a évoqué le timing du transfert de Mbappé au Real Madrid, et ce en plein rassemblement avec les Bleus : « Il sait faire la part des choses. C’est à nous et le staff de le mettre dans les meilleures conditions. C’est à vous aussi de moins en parler mais je comprends. On le connaît. C’est un joueur très important pour nous. C’est à tout le monde de le mettre dans les meilleures conditions et on va le faire pour qu’il nous emmène le plus loin possible. Il est grand et il sait très bien gérer tout ça. Après pour la Liga, c’est la Liga, on verra plus tard. Ce n’est pas le moment », estime l'attaquant de l'Atlético de Madrid.

« Pu***n, les mecs… »