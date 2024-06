«Un gros trou noir», un joueur de l’OM s’est fait une énorme frayeur

Hugo Chirossel

Après la déception de sa non-convocation pour la Coupe du monde 2022, Jonathan Clauss va connaître sa première compétition internationale avec l’équipe de France à l’occasion de l’Euro 2024. Mais le joueur de l’OM s’est tout de même fait une grosse frayeur en mars dernier, lors de sa blessure en match amical contre le Chili.

« Une énorme fierté ». Absent de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2022, Jonathan Clauss a été retenu par le sélectionneur de l’équipe de France dans la liste des joueurs convoqués afin de participer à l’Euro 2024. Chose que le latéral droit de l’OM ne réalise pas encore totalement, même s’il a hâte d’y être.

« C'est tellement dingue de me dire que j'y serai »

« C'est ça qui est fou, je parle d'un truc que je ne connais pas encore. Quand je les voyais à la télé je me disais que les grandes compétitions c'est tellement différent... Les caméras sont différentes, les regards des gens sont différents, les hymnes sont différents... En fait, c'est tellement dingue de me dire que j'y serai, c'est une énorme fierté. Mais c'est beaucoup plus de stress et de nervosité parce qu'on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. J'ai hâte d'y être et je vais faire en sorte d'être le meilleur possible », a confié Jonathan Clauss, dans un entretien accordé à l’ AFP .

« Là, il y a un gros trou noir »