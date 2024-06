Vente OM : L’Arabie Saoudite va débarquer avec un milliardaire ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, l’arrivée de l’Arabie Saoudite est annoncée avec insistance. Et alors que Frank McCourt ne cesse de démentir les rumeurs, Thibaud Vézirian continuer d’affirmer que les Saoudiens vont bien débarquer à l’OM avec d’un consortium impressionnant au sein duquel Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM, pourrait être impliqué.

De passage à Marseille ces derniers jours, Frank McCourt s’est montré particulièrement clair au sujet de la vente de l’OM. « Le club n’est pas à vendre, je suis là pour longtemps, je suis totalement impliqué », a confié le Bostonien dans une interview accordée au Figaro . Mais visiblement, cela ne suffit pas pour faire taire les rumeurs autour du rachat de l’OM. Et pour cause, Thibaud Vézirian en rajoute encore une couche, assurant même que l’Arabie Saoudite va débarquer avec un consortium important au sein duquel Rodolphe Saadé sera impliqué.

L’Arabie Saoudite débarque à l’OM avec Saadé ?

« Pour moi, ce sont les mêmes acquéreurs qui vont officialiser leur arrivée sous forme de consortium, avec leurs fidèles partenaires que sont les indiens avec le fonds d’investissement de Mukesh Ambani, mais aussi Rodolphe Saadé. Ce sont ces amis économiques qui doivent s’annoncer. Je ne connais pas les parts, mais je sais que les Saoudiens sont majoritaires et seront à la tête du club. J’ai les confirmations politiques saoudiennes et françaises », assure le journaliste sur sa chaîne Twitch, en réponse à Frank McCourt, avant de poursuivre.

«Ce sera un grand consortium mené par l’Arabie Saoudite»