Vente OM : Un milliardaire lâche sa réponse !

Malgré les récents démentis de Frank McCourt, la vente de l'OM continue d'alimenter la chronique. Thibaud Vézirian continue d'affirmer que tout est bouclé, tandis que Rachid Zeroual, patron des South Winners, va dans le même sens assurant même que Rodolphe Saadé est impliqué dans ce processus. Mais le patron de CMA CGM assure que c'est basé sur «absolument aucun fondement».

« Le club n’est pas à vendre ». Voilà le message qu'a tenu à faire passer Frank McCourt lors de son passage à Marseille ces derniers jours. Un nouveau démenti qui ne semble toutefois refroidir Thibaud Vézirian qui a encore répété que l'OM était vendu. De son côté, Rachid Zeroual, patron des South Winners, estime lui aussi que des discussions existent, impliquant notamment Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM.

Vente OM : Jackpot à 480M€ pour McCourt ! https://t.co/NxjhHGalRA pic.twitter.com/wseXb3EL89 — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

«Rodolphe Saadé est avec les Indiens et les Saoudiens pour racheter l’OM»

« Rodolphe Saadé est avec les Indiens et les Saoudiens pour racheter l’OM. Pour moi, McCourt ne veut pas leur vendre. Les chiffres que vous avez entendus, ce sont les chiffres que les autres ont proposé, les 400, les 500… En fait l’enfoiré de McCourt en voulait 2 milliards, et il a baissé à 1,5 milliards. Oui il y a eu des négociations, oui ils sont partis, oui Vézirian il ne vous ment pas, mais à chaque fois ça capote parce que Longoria… Regardez ce que McCourt a fait aux Dodgers de Los Angeles. Il a attendu qu’un fou lui dépose un chèque de 2 milliards. Et comme Longoria joue aux dés avec les joueurs et les transferts, et les droits TV, du coup il n’injecte rien du tout », confiait-il à l'occasion d'un Space sur X (ex-Twitter).

«Absolument aucun fondement»