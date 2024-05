Vente OM : L’Arabie Saoudite arrive à Marseille avec des milliardaires

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt n'a pas convaincu Thibaud Vézirian. Très actif dans le dossier lié à la vente de l'OM, le journaliste continue d'affirmer que le club passera sous pavillon saoudien dans très peu de temps. Ces investisseurs n'arriveraient pas seuls à Marseille puisque Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA-CGM, mais aussi Mukesh Ambani, milliardaire indien, seraient impliqués dans ce projet.

« Le club n'est pas à vendre, je suis là pour longtemps, je suis totalement impliqué ». Dans les colonnes du Figaro , Frank McCourt pensait mettre fin au feuilleton sur son avenir. C'est raté puisque Thibaud Vézirian a directement publié une vidéo dans laquelle il évoque un tout autre scénario.

Mercato : L’OM discute pour une signature majeure ! https://t.co/YkFoyOzUZe pic.twitter.com/yYgbnKafME — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Vézirian campe sur ses positions

Selon le journaliste, l'OM aurait bien été vendu à des investisseurs saoudiens. « Il dit que l’OM n’est pas à vendre ? En effet, le club n’est pas à vendre puisque c’est déjà fait. C’est ce qu’on comprend. On a envie d’un peu plus de transparence » a-t-il lâché. Selon lui, l'officialisation de cet accord a été retardé, mais ce ne serait plus qu'une question de temps avant que le club ne passe sous pavillon saoudien. A la place de McCourt, un consortium international devrait diriger l'OM. Les milliardaires Mukesh Ambani et Rodolphe Saadé seraient impliqués dans ce projet selon Vézirian.

L'Arabie Saoudite n'arrive pas seule