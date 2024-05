C’est réglé pour la vente de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs concernant la vente de l’OM s’accumulent, au point que l’arrivée de l’Arabie Saoudite soit même parfois annoncée comme imminente. Cependant, Frank McCourt a réglé ce feuilleton en annonçant que le club phocéen n’était pas à vendre.

C'est le sujet brûlant du côté de l'OM ces dernières années. La vente du club est devenue une obsession pour de nombreux supporters. Il faut dire que plusieurs rumeurs annoncent avec insistance l'arrivée de l'Arabie Saoudite à Marseille. Mais Frank McCourt a réglé ce dossier, affirmant sa volonté de conserver le club phocéen.

McCourt met fin aux rumeurs de vente de l'OM

« C’est une question qu’on ne m’avait jamais posée (rire ironique). Je le garde pour les mêmes raisons qui ont fait que je l’ai acheté : j’adore le sport, l’OM est l’un des plus grands clubs en Europe, le football européen est le meilleur sport au monde et Marseille est une grande ville qui, comme Boston aux États-Unis, adore le sport. Elle est très passionnée. Ce club a un héritage, il est légendaire. Pour moi, c’est donc une joie. J’adore l’OM, j’adore cette ville. Rien ne me rend plus heureux que d’assister à un match de football ici. Ma promesse est toujours la même : faire grandir ce club et le remettre à sa place. C’est un projet à long terme. Je suis heureux des fondations que nous avons pu mettre en place », confie le Bostonien auprès de La Provence , avant de poursuivre.

«Le club n’est pas à vendre»