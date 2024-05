OM : Le clan McCourt annonce son arrivée à Marseille !

Thomas Bourseau

Frank McCourt est tout bonnement porté disparu à Marseille. Et ce, depuis le mois d’août 2023 malgré les multiples rebondissements internes au club phocéen. Le propriétaire de l’OM semble être attendu ce mardi pour une réunion à la Commanderie qui viserait à renouveler la stratégie à l’Olympique de Marseille d’après les proches de l’homme d’affaires américain.

Les années passent depuis son rachat de l’OM à l’automne 2016 et Frank McCourt se fait de plus en plus discret dans la cité phocéenne. En parallèle, les rumeurs de vente de l’Olympique de Marseille se sont multipliées. Et son absence à Marseille ne fait que valider la tendance.

Neuf mois après sa dernière apparition, McCourt revient à Marseille !

En effet, depuis le 12 août 2023 et la victoire de l’OM face au Stade de Reims pour l’ouverture de la saison du club en Ligue 1 (2-1), Frank McCourt est porté disparu à Marseille. Mais ce mardi, neuf fois après sa dernière apparition à l’Orange Vélodrome, l’homme d’affaires américain va faire une apparition express à la Commanderie, centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille selon L’Équipe .

Mercato : L’Arabie Saoudite s’attaque à une star de l’OM ! https://t.co/Yg0vOwwSna pic.twitter.com/FDyUVhFTqk — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

McCourt va faire une refonte «opérationnelle et stratégique» de l’OM