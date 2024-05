Papin confirme une révolution à l’OM

Hugo Chirossel

Pour la première fois depuis 1979, l’OM a remporté la Coupe Gambardella samedi, face à Nancy (4-1). Ce qui prouve qu’une génération prometteuse est en train de pointer le bout de son nez au sein du club marseillais, souvent décrié pour la qualité de son centre de formation. Comme l’a confirmé Jean-Pierre Papin, Marseille compte plus miser sur les jeunes à l’avenir et devenir une référence en termes de formation.

Cela faisait 45 ans que l’OM attendait ça. Opposés à Nancy samedi, les U19 marseillais ont remporté la finale de la Coupe Gambardella (4-1), une première depuis 1979. Ce qui confirme que le travail effectué en interne au niveau de la formation porte ses fruits, un problème souvent soulevé à Marseille. Cette saison, ils sont trois à avoir fait leur début en professionnel sous les ordres de Jean-Louis Gasset : Raimane Daou (19 ans), Gaël Lafont (17 ans) et Keyliane Abdallah (18 ans).

Mercato - OM : Le nouvel entraîneur déniché en Ligue 1 ? https://t.co/oa9H3T85XY pic.twitter.com/z5985bDVZg — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

« On a de très bons jeunes qui aspirent à jouer plus haut »

Avant la finale de la Coupe Gambardella, Jean-Pierre Papin s’est confié dans un entretien accordé à Ouest-France , confirmant que l’OM comptait s’appuyer de plus en plus sur les jeunes. « Oui, ça arrive certaines saisons. Mais on a de très bons jeunes qui aspirent à jouer plus haut. Dans la réserve, il y en avait déjà trois ou quatre qui pouvaient mettre le pied à l’étrier immédiatement. Et dans l’équipe qui va jouer la Gambardella, il y en a cinq ou six qui pointent le bout de leur nez déjà », a déclaré le Ballon d’Or 1991.

« On est en train de devenir un centre de formation de référence »