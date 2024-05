Mercato : L’échec de l’OM souhaité à l’étranger ?

La rédaction

C’est un dossier qui n’en finit plus, bien que son épilogue soit de plus en plus proche. Un temps annoncé à l’OM, Paulo Fonseca semble désormais tout proche de s’engager en faveur de l’AC Milan. Si celui qui est parvenu à emmener le LOSC à la quatrième place de Ligue 1 cette saison n’a pas encore annoncé sa décision, son avenir fait beaucoup parler. Nicolo Zaniolo a d’ailleurs confié ce qu’il souhaitait pour son ancien coach.

L’OM est toujours à la recherche d’un entraîneur. Les pensionnaires du Vélodrome se sont séparés de Jean-Louis Gasset, comme prévu, à la fin de la saison. Mais alors que la Ligue 1 a rendu son verdict il y’a une semaine, le nom du successeur de l’ancien sélectionneur de la Côté d’Ivoire n’a toujours pas été annoncé. Si un accord semblait proche avec le club phocéen, Paulo Fonseca pourrait finalement s’envoler vers l’Italie et l’AC Milan. Nicolo Zaniolo, qui a connu le coach portugais à l’AS Rome, se réjouit d’une potentielle arrivée de l’homme de 51 ans en Lombardie.

«S'il va à l'AC Milan, je serais heureux pour lui»

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport , Nicolo Zaniolo a lâché quelques mots sur son ancien entraîneur. Le joueur prêté à Aston Villa cette saison a clairement signifié qu’il aimerait voir Paulo Fonseca occuper le banc de touche du Milan : « Fonseca est pour moi un grand entraîneur, une très bonne personne, honnête. Sur le terrain, il aime le jeu offensif, avec lui nous avons toujours essayé d'attaquer. Je me suis bien entendu. S'il va à l'AC Milan, je serais heureux pour lui. »

La situation se complique pour l’OM

Si de nombreuses rumeurs fusent dans tous les sens depuis plusieurs semaines, l’OM n’a toujours pas annoncé qui sera son entraîneur la saison prochaine. Paulo Fonseca semblait être l’homme de la situation, mais le coach portugais semble en partance pour le Milan. Les Phocéens se sont également confrontés aux refus de Matías Almeyda et Sérgio Conceição. Habib Beye peut-il y croire ?