L'OM sur le point d'accueillir un invité surprise ?

La saison prochaine, le Stade Vélodrome ne sera peut-être pas uniquement le stade de l’OM. En effet, le club de Martigues, fraichement promu de National en Ligue 2, pourrait partager l'enceinte marseillaise avec le club de Pablo Longoria. Et des discussions sont actuellement en cours...

Jeune promu en Ligue 2 après avoir terminé dauphin du Red Star en National, le FC Martigues cherche actuellement un stade qui pourrait accueillir son équipe durant la première partie de la saison prochaine. Son enceinte actuelle, le stade Francis-Turcan, s'apprête à être rénovée

Le FC Martigues au Vélodrome ?

Selon La Provence , L’OM et le FC Martigues auraient entamé des discussions concernant la potentielle arrivée du club bucco-rhodaniens au Stade Vélodrome. Cette délocalisation à Marseille éviterait au FC Martigues de se déplacer jusqu’à Guegnon, ville de Saône-et-Loire en Bourgogne-Franche-Comté.

De nombreuses restrictions