«C’est le bordel à l’OM», McCourt se fait recadrer en direct

Thibault Morlain

La saison prochaine, l'OM ne jouera donc pas de Coupe d’Europe. En finissant 8ème de Ligue 1, le club phocéen n’a pas réussi à valider un ticket européen. C’est un véritable fiasco à Marseille. Et si Pablo Longoria n’a pas mâché ses mots à propos de l’échec de l’OM, Frank McCourt n’a lui toujours pas pris la parole. De quoi agacer Jérôme Rothen, remonté contre l’absence du propriétaire américain.

Si Frank McCourt est le propriétaire de l’OM, son implication à la tête du club suscite de nombreuses interrogations. En effet, cela fait un moment que l’on a pas vu l’Américain à un match de son club. Son absence lors de la demi-finale d’Europa League contre l’Atalanta Bergame avait d’ailleurs fait vivement réagir.

OM : Une star déballe tout sur son calvaire https://t.co/j9YrkDOCzt pic.twitter.com/Z1RQlsqKpL — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

« McCourt a raté sa saison à l’OM sur son absence »

Au micro de RMC , Jérome Rothen a d’ailleurs sévèrement attaqué Frank McCourt à propos de son absence à l’OM. Il a ainsi lâché : « McCourt a raté sa saison à l’OM sur son absence. Quand tu es propriétaire d'un club comme l’OM qui vit sa pire saison depuis pas mal d’années après avoir battu le record de la masse salariale, l’absence du propriétaire ça montre beaucoup de choses qui sont insuffisantes dans ce club. Rien que cette absence, où elle m’a choqué, c’est tout au long de la saison J’imagine qu’il ya eu des périodes où les joueurs, le président avaient besoin de se faire secouer un petit peu. Envoyer des mails, les avoir au téléphone, il n’y a pas de problème, mais voir sa tête quand ça va pas, il aurait dû le faire ».

« Monsieur McCourt, rendez-vous compte que c’est un peu le bordel à l’OM »