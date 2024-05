Fiasco à l’OM, Aubameyang présente ses excuses

Hugo Chirossel

Malgré sa victoire sur la pelouse du Havre dimanche dernier (1-2), pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, l’OM n’est pas parvenu à se qualifier pour une Coupe d’Europe. Huitième de Ligue 1, cette saison restera un échec pour Marseille. Pierre-Emerick Aubameyang a tenu à présenter ses excuses aux supporters marseillais.

Auteur de 30 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang est une des rares satisfactions de la saison à l’OM. Des performances qui lui ont valu d'être élu Phocéen d’Or devant Leonardo Balerdi et Jordan Veretout. Un trophée remis par Le Phocéen et décerné par la presse locale, les groupes de supporters et les internautes.

« C'est toujours plaisant d'être reconnu »

« C'est toujours une satisfaction. Bien sûr, j'aurais préféré que ce soit une reconnaissance collective. J'ai aussi une pensée pour Jordan (Veretout) et Léo (Balerdi), car ils l'auraient mérité également. Mais je suis content, c'est toujours plaisant d'être reconnu, surtout par les supporters. Franchement, c'est génial », a confié Pierre-Emerick Aubameyang au Phocéen après avoir reçu son trophée.

« Le public méritait mieux cette saison »