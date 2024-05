Vente OM : L’Arabie Saoudite est appelée à la rescousse !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OM est devenue une nécessité. Selon Thibaud Vézirian, un nouveau repreneur doit absolument reprendre en main le club marseillais avant la saison prochaine pour éviter une catastrophe sportive et surtout financière. A en croire le journaliste, Frank McCourt aurait pris les choses en main et serait en discussions avancées avec des investisseurs saoudiens.

Après sa très bonne compagne européenne cette saison, l'OM est tombé de haut. Le club marseillais n'est pas parvenu à arracher l'une des sept premières places au classement de igue 1, synonyme de qualification pour une compétition européenne la saison prochaine. Un échec sportif, qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur les finances du club. Pour Thibaud Vézirian, la situation devient alarmante. Seule une vente de l'OM pourrait permettre de sauver les meubles et éviter un fiasco total.

Une vente de l'OM est plus que jamais nécessaire

« La seule et unique logique au bazar total actuel c’est qu’on aille vers une officialisation. Si ce n’est pas le cas d’ici la fin du mois de juin, on aura le feu au niveau des supporters, le bazar au niveau des abonnements dès le mois de juin, la potentielle bronca ou guerre civile. Parce que quand on voit la patience des supporters, il y a quelque chose qui cloche. C’est une surprise ou une aberration. Quand on voit la virulence habituelle et la passion des supporters de l’OM, je ne les reconnais pas » a lâché le journaliste.

« Il y a tout d’une fin de cycle, avec une catastrophe financière à la clé »