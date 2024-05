L’Algérie s’attaque à un crack de l’OM

Thibault Morlain

Outre son avenir à l’OM, Enzo Sternal voit désormais son avenir en sélection se retrouver au coeur des interrogations. L’attaquant olympien de 16 ans se verrait déjà confronté au dilemme qui se pose pour de nombreux joueurs binationaux. Alors que Sternal s’apprête à disputer l’Euro U17 avec l’équipe de France, voilà que l’Algérie lui ferait les yeux doux.

Joyau du centre de formation de l’OM, Enzo Sternal fait preuve d’un énorme potentiel. L’une des questions est maintenant de savoir si club phocéen réussira à le conserver sur le long terme alors que son avenir fait l’objet de rumeurs dernièrement. Une autre question se pose également sur Sternal : va-t-il choisir l’équipe de France ou l’Algérie ? Sélectionné avec la France pour l’Euro U17, le crack de l’OM est suivi de près par les Fennecs à en croire les informations de La Gazette du Fennec .

L’Algérie contacte Sternal

Etant donné les origines algériennes de sa mère, Enzo Sternal peut donc prétendre à porter le maillot des Fennecs à l’avenir. Une occasion que la Fédération de Football d’Algérie ne voudrait pas laisser passer. Ainsi, des premiers contacts auraient été initiés avec Sternal et son entourage en vue d’un futur avec les Fennecs.

La France snobée ?