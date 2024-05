Trois joueurs de l’OM victimes de «tentatives d’homicides»

Hugo Chirossel

Dans la nuit de dimanche à lundi à leur retour du Havre, pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, Jean Onana, Faris Moumbagna et Bamo Meïté ont été victimes d’une tentative de vol de voiture. Le parquet de Marseille a donné de plus amples informations à propos de l’agression subie par les trois joueurs de l’OM et a annoncé l’ouverture d’une enquête pour tentatives d’homicides.

Jean Onana, Faris Moumbagna et Bamo Meïté ont échappé au pire. Après le déplacement sur la pelouse du Havre dimanche soir (1-2), pour le compte de la dernière journée de Ligue 1, les trois joueurs de l’OM ont été la cible d’une tentative de vol de voiture, après avoir récupéré leur véhicule à La Commanderie. Dans un communiqué transmis à BFMTV , le parquet de Marseille a donné plus d’informations sur les circonstances de cette agression.

Mercato - OM : Un premier transfert validé en interne ? https://t.co/HfKyvLrfw6 pic.twitter.com/XAAg8JS8HU — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

« Des impacts étaient constatés sur deux des véhicules des trois joueurs »

« Dans la nuit du 19 au 20 mai 2024, alors qu’ils circulaient chacun dans leur voiture dans le 11e arrondissement de Marseille, à proximité du centre d’entrainement Robert Louis-Dreyfus, trois joueurs de l’Olympique de Marseille étaient poursuivis par des personnes circulant à bord d’un véhicule depuis lequel elles faisaient feux à plusieurs reprises. Des impacts étaient constatés sur deux des véhicules des trois joueurs », a indiqué le parquet de Marseille dans son communiqué.

Enquête ouverte pour « tentatives d’homicides »

Bamo Meïté a donc bel et bien lui aussi été pris pour cible, alors qu’il avait dans un premier temps été révélé que seuls Jean Onana et Faris Moumbagna l’avaient été. Le parquet de Marseille a annoncé avoir ouvert une enquête pour « tentatives d’homicides », confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS). Les trois joueurs de l’OM sont en bonne santé mais très choqués par l’attaque dont ils ont été victimes. Le club est en lien permanent avec eux ainsi qu’avec les autorités compétentes.