OM : Gasset se fait détruire en direct

Hugo Chirossel

Arrivé en février dernier pour remplacer Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset n’aura pas réussi à qualifier l’OM pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais Marseille est tout de même allé jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa sous ses ordres, ce qui n’a visiblement pas convaincu Jérôme Rothen, très critique sur son passage au club.

À 70 ans et un mois après avoir quitté son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire en pleine Coupe d’Afrique des Nations, Jean-Louis Gasset a décidé de se lancer un dernier défi avant de mettre un terme à sa carrière. Contacté par l’OM en février dernier, qui avait décidé de se séparer de Gennaro Gattuso, le technicien français a accepté de faire le pompier de service jusqu'à la fin de la saison. S’il n’a pas vraiment réussi à redresser la situation en championnat, avec une huitième place, Marseille a tout de même vivré en Ligue Europa sous ses ordres, qu’il a mené jusqu’en demi-finale.

Mercato - OM : Une annonce va tomber pour cet entraîneur https://t.co/M5vmsRktZN pic.twitter.com/SbRahlhAFn — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

« Gasset, en termes de résultats, n’a rien apporté »

Un bilan insuffisant pour Jérôme Rothen. « Jean-Louis Gasset, en termes de résultats, n’a rien apporté. Ils ont été dans la même lignée que les entraîneurs d’avant. Et encore, Marcelino avait fait mieux avant qu’il parte. J’étais sceptique sur Gasset, la seule chose qu’il a pu apporter c’est sur les premières semaines. Le club était très mal à son arrivée, il faut reconnaitre que la mission était compliquée. En très peu de temps, il a su remettre les têtes à l’endroit », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC .

« Gasset c’est un échec quand il était numéro un »