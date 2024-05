Vente OM : Un milliardaire a lâché sa réponse en privé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président du puissant groupe CMA-CGM, sponsor principal de l'OM depuis le début de la saison, Rodolphe Saadé est pressenti pour devenir, un jour, président du club marseillais. Son nom revient souvent sur les réseaux sociaux en raison de son fort attachement à la ville phocéenne. En privé, il aurait évoqué son avenir avec le propriétaire du Stade Malherbe de Caen, Pierre-Antoine Capton.

L'avenir de Frank McCourt est sans aucun doute l'un des sujets qui captivent le plus les supporters marseillais. Régulièrement, le #Vente OM est cité sur les réseaux sociaux, signe que ce dossier intéresse, malgré sa longueur. Depuis 2021, certains journalistes évoquent un départ de Frank McCourt. A en croire Thibaud Vézirian, un consortium international dont ferait partie l'Arabie Saoudite, mais aussi Rodolphe Saadé est annoncé à la tête de l'OM.

L'OM veut boucler un transfert à 40M€ https://t.co/x3N2v13SU8 pic.twitter.com/1pS4sVcaRC — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Saadé s'est prononcé sur la vente de l'OM

Le patron du groupe CMA-CGM rêve-t-il de plus grand, alors qu'il s'apprête à racheter BFM et RMC ? Propriétaire du Stade Malherbe de Caen mais aussi du groupe Mediawan, Pierre-Antoine Capton a pu sonder Saadé. « Rodolphe Saadé je l’ai rencontré lundi dernier lors du sommet Choose France à Versailles. J’avais deux questions à lui poser et je l’ai fait en direct. Je lui ai demandé d’abord s’il allait racheter M6 et ensuite s’il allait racheter l’OM ? Mais je ne vais pas vous donner ses réponses. S'il m'a répondu oui on non ? C’est vous qui devez savoir » a-t-il déclaré lors de l'émission Quelle Epoque sur France 2.

« Il n’achètera jamais l’OM »