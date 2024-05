Vente OM - Arabie Saoudite : Longoria vend la mèche pour McCourt

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison de l’OM s’est terminée par une victoire inutile qui ne sauvera pas les apparences. Huitièmes, les Marseillais ne seront pas européens la saison prochaine. Et a en croire Pablo Longoria, ce sera avec la même direction, ce qui jette un nouveau froid sur la vente de l’OM et l’arrivée de l’Arabie Saoudite.

L’OM a mis fin à une saison plus que compliquée. Huitièmes de Ligue 1, les Marseillais ne seront donc pas européens la saison prochaine, ce qui va relancer les rumeurs de vente et l’arrivée de l’Arabie Saoudite. Cependant, Pablo Longoria s’est déjà tourné vers la saison prochaine, ce qui sous-entend donc qu’il n’y aura pas de changements majeurs dans la direction.



Longoria prépare la saison prochaine

« Finir 8e du Championnat, c'est inadmissible. J'ai un fort sentiment de déception, comme tous les suiveurs de l'OM je pense. On va beaucoup analyser les raisons de ce résultat et commencer à reconstruire pour la saison prochaine. Tout le monde doit faire son autocritique », assure dans un premier temps le président de l’OM en zone mixte avant de se projeter sur la saison prochaine.

«Notre but doit être de changer cette dynamique négative»