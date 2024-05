OM : «Ecœurant», la femme d’un joueur pousse un coup de gueule !

Arnaud De Kanel

Le calvaire est terminé pour l'OM. Dimanche, les hommes de Jean-Louis Gasset ont disputé le dernier match d'une saison éprouvante aussi bien psychologiquement que physiquement. Décevants, les Olympiens se sont attirés les foudres de leurs supporters au cours de cette saison et certaines critiques ont visiblement déplu à la femme de Jordan Veretout.

L'OM a échoué. Une fois encore, le club phocéen réalise une saison blanche et pire encore, il ne s'est classé que huitième de Ligue 1 et ne disputera donc pas l'Europe la saison prochaine. La fracture entre les joueurs et les supporters est consommée. Et ce n'est pas la dernière publication de la femme de Jordan Veretout qui devrait arranger cela.

pic.twitter.com/0eWxmPvmPc — Out Of Context OM (@oContextOM) May 19, 2024

La story intrigante de la femme de Veretout

Les joueurs de l'OM en ont pris pour leur grade sur les réseaux sociaux cette saison. Mais s'il y a bien deux joueurs qui sont passés entre les gouttes par rapport à leurs coéquipiers, ce sont Pierre-Emerick Aubameyang et Jordan Veretout. Pourtant, la femme du milieu de terrain a poussé un coup de gueule qui semble adressé aux supporters de l'OM.

«Vous êtes écœurants»