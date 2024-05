Vente OM : McCourt attend une catastrophe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les rumeurs concernant une vente de l'OM s'accélèrent ces derniers mois, rien ne semble pourtant se concrétiser. Il faut dire que le journaliste Mathieu Grégoire est catégorique, Frank McCourt n'a aucune intention de céder le club phocéen. «Il faudrait une catastrophe sportive» pour que cela se produise.

L'Arabie Saoudite va-t-elle réellement débarquer à l'OM comme annoncé à de nombreuses reprises ces derniers mois ? Cela ne semble pas être la tendance, puisqu'aucune officialisation ne serait dans l'air de façon imminente. Et pour cause, Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille pour L'EQUIPE , assure que Frank McCourt n'a pas prévu de vendre l'OM. Le sentiment serait même que sauf catastrophe sportive, il restera en poste.

«McCourt ne veut pas vendre le club»

« McCourt ne veut pas vendre le club à l’heure ou on se parle ! Je pose quand même régulièrement la question, il n’est pas dans une optique de vente. Pourquoi il garde le club, c’est une bonne question à laquelle je n’ai pas la réponse. Il est très mystérieux sur ça, on ne le voit plus et toutes nos demandes d’interviews sont retoquées. (…) Il faut vraiment que le club aille dans le mur, que cela soit au niveau des supporters comme en 2021, on a l’impression qu’il ne prépare pas trop la suite et qu’il use ses dirigeants jusqu’à la corde », révèle le journaliste au micro de Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«On a l’impression qu’il faudrait une catastrophe sportive»