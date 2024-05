Vente OM : Conceiçao, Fonseca... La preuve ultime de l'arrivée de l'Arabie Saoudite ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le départ de Jean-Louis Gasset étant acté, l'OM s'est mis en quête d'un nouvel entraîneur. Plusieurs pistes circulent, à l'image de celles menant à Paulo Fonseca et Sergio Conceiçao, les deux profils qui plaisent le plus à Pablo Longoria. Cependant, selon Thibaud Vézirian, c'est seulement un écran de fumée afin de préparer la vente de l'OM qui se tramerait plus que jamais en coulisses.

Depuis la fin de la saison, la priorité de l'OM est clairement de trouver un nouvel entraîneur afin de remplacer Jean-Louis Gasset dont la mission a pris fin à l'issue de la saison. Par conséquent, Pablo Longoria est très actif en coulisses et a déjà identifié plusieurs profils pour s'asseoir sur le banc marseillais. A commencer par Paulo Fonseca, qui va finalement rejoindre l'AC Milan, ou encore Sergio Conceiçao, qui serait la nouvelle priorité de l'OM. Mais Thibaud Vézirian jette un énorme froid sur ces pistes, assurant que c'est bien la vente du club qui se trame.

Vente OM : L’Arabie Saoudite va virer un grand nom https://t.co/jV4erTGNLH pic.twitter.com/QNaPLV9tIH — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

«On est sur un écran de fumée pour vous amuser le temps que ça se décide»

« Fonseca, je vous avais dit "niet" à Marseille, j'étais sûr qu'il n'irait pas, c'était un écran de fumée, il va à Milan. Et pour Sergio Conceiçao, annoncé par certains en discussions avec Marseille, c'est pareil, on est sur un écran de fumée pour vous amuser le temps que ça se décide », lâche le journaliste sur sa chaîne YouTube , avant d'assurer que cela confirme une nouvelle fois que la vente du club se finalise en coulisses.

«Ne vous faites pas à voir»