Mercato : L'OM recalé par deux grands noms étrangers ?

L’Olympique de Marseille poursuit la quête de son entraîneur. Si la seule certitude marseillaise au niveau de son banc de touche est le départ de Jean-Louis Gasset, les pensionnaires du Vélodrome n’ont pour le moment toujours pas annoncé le nom de son successeur. De nombreuses pistes sont évoquées, mais plusieurs sont déjà tombées à l’eau. Cités comme candidats potentiels au poste d’entraîneur du club phocéen, Maurizio Sarri et Roberto De Zerbi n’auraient jamais été intéressés par un séjour dans le sud de la France.

L’OM a officiellement terminé sa saison dimanche dernier, en s’imposant contre le Havre (2-1), mais les dirigeants phocéens continuent de travailler d’arrache-pied pour trouver leur futur entraîneur. Alors que Paulo Fonseca, cité comme la piste privilégiée par Pablo Longoria, semble s’éloigner de plus en plus de l’hexagone pour se diriger vers l’AC Milan, les Marseillais se doivent d'explorer d’autres pistes. Parmi elles, Maurizio Sarri et Roberto De Zerbi. Mais manifestement, ce n’est pas vers le Vélodrome que l’avenir des deux coachs italiens s’écrira.

De Zerbi courtisé par des cadors européens

Alors qu’il n’est officiellement plus l’entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi voit de nombreux clubs lui faire les yeux doux. D’après Tuttosport , quatre écuries européennes pourraient s’intéresser au profil du coach de 44 ans : le Bayern Münich, le FC Barcelone, Manchester United et Chelsea. L’OM n’est pas cité comme une potentielle destination pour le technicien né à Brescia.

Pour Sarri, aucun contact n’a été établi