Racheter l’OM ? Il fait une annonce en plein direct !

Thibault Morlain

Quand il s’agit d’évoquer la vente de l’OM, on associe souvent cela à l’arrivée de l’Arabie Saoudite à la place de Frank McCourt. Mais il existerait d’autres possibilités pour un futur repreneur. Patron du groupe CMA CGM, Rodolphe Saadé est lui aussi évoqué pour devenir le futur propriétaire de l’OM. Mais une fois n’est pas coutume, un démenti a été apporté sur son envie de racheter le club phocéen.

Si Frank McCourt est aujourd’hui le propriétaire de l’OM, les rumeurs sont nombreuses en ce qui concerne d’une vente du club phocéen. Selon certains, cela pourrait même être imminent. Qui pourrait alors succéder à l’Américain ? On parle beaucoup de l’Arabie Saoudite, mais le nom de Rodolphe Saadé revient également souvent. Patron du groupe CMA CGM, qui est le sponsor maillot de l’OM, pourrait-il prendre la place de Frank McCourt ?



« Je lui ai demandé d’abord s’il allait racheter M6 et ensuite s’il allait racheter l’OM »

Sur le plateau de Quelle Epoque , émission diffusée sur France 2 , Pierre-Antoine Capton, à la tête de Mediawan mais aussi du SM Caen, a révélé une discussion avec Rodolphe Saadé à propos du rachat de l’OM : « Rodolphe Saadé je l’ai rencontré lundi dernier lors du sommet Choose France à Versailles. J’avais deux questions à lui poser et je l’ai fait en direct. Je lui ai demandé d’abord s’il allait racheter M6 et ensuite s’il allait racheter l’OM. Mais je ne vais pas vous donner ses réponses ». Présentatrice de l’émission, Léa Salamé croit elle en revanche savoir les réponses de Rodolphe Saadé. « Donc il vous a répondu oui et non ? », a-t-elle expliqué.

« Racheter l’OM ? Non »