Vente OM : Un milliardaire va remplacer McCourt ? La réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'OM est l'objet de tous les fantasmes. Depuis plusieurs années, ce dossier fait parler à Marseille et agite la toile. Dernièrement, des rumeurs sur une prétendue arrivée de l'homme d'affaires franco-libanais Rodolphe Saadé à la tête du club phocéen sont apparues. Le patron du groupe CMA-CGM aurait déjà lâché sa réponse en privé.

Rodolphe Saadé se fait une place dans le monde des affaires. Patron du groupe CMA-CGM, l'homme d'affaires franco-libanais serait sur le point de racheter RMC , mais aussi BFM . Mais selon certaines sources, Saadé pourrait aussi viser la tête de l'OM. Proche du responsable, Pierre-Antoine Capton a d'ailleurs été interrogé sur cette possibilité sur le plateau de Quelle Epoque sur France 2.

L'OM veut boucler un transfert à 40M€ https://t.co/x3N2v13SU8 pic.twitter.com/1pS4sVcaRC — le10sport (@le10sport) May 21, 2024

Saadé a vendu la mèche en privé

« Rodolphe Saadé je l’ai rencontré lundi dernier lors du sommet Choose France à Versailles. J’avais deux questions à lui poser et je l’ai fait en direct. Je lui ai demandé d’abord s’il allait racheter M6 et ensuite s’il allait racheter l’OM ? Mais je ne vais pas vous donner ses réponses. S'il m'a répondu oui on non ? C’est vous qui devez savoir » a répondu le patron du groupe Mediawan et propriétaire du Stade Malherbe de Caen.

« Il finira par racheter l’OM »