OM : Un joueur de Deschamps se fait engueuler en direct !

A la tête de sa propre émission sur les antennes de RMC, Jérôme Rothen a fait le bilan de la saison marseillaise. L'ancien joueur du PSG n'a pas épargné certains joueurs comme Jonathan Clauss. Appelé par Didier Deschamps pour disputer l'Euro, le latéral droit a pourtant affiché ses limites sur le terrain sous le maillot de l'OM cette saison.

Jonathan Clauss peut avoir le sourire. Le joueur va disputer sa première grande compétition avec l'équipe de France dans les prochaines semaines, deux ans après la déception du Mondial. Convoqué pour l'Euro, l'ancien lensois a, pourtant, réalisé l'une de ses pires saisons sous le maillot de l'OM. Comme annoncé par Jérôme Rothen, Clauss s'est retrouvé en grandes difficultés ces derniers mois.

« Il a montré ses limites avec l’OM »

« Il est devenu international grâce à son travail et il a mérité ses sélections. Son statut a alors changé. Et donc il a le devoir d’apporter bien plus de choses qu’un joueur lambda. On attend qu’il soit un leader sur le terrain. Mais ce que j’ai constaté tout au long de cette saison, alors qu’il avait été très bon la saison dernière, c’est qu’il a montré ses limites avec l’OM » a déclaré l'ancien joueur du PSG lors de l'émission Rothen S'enflamme.

Rothen l'interpelle durant son émission