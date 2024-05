En coulisses, il prépare sa rupture avec l’OM ?

Thomas Bourseau

N’ayant pas vraiment fait son trou à l’OM, Vitinha s’en est allé à Gênes cet hiver où il apporte satisfaction à son entraîneur Alberto Gilardino au Genoa. Au point de poursuivre l’aventure de l’autre côté des Alpes ? Un retour à Marseille serait hors de question aux yeux de l’attaquant portugais.

Vitinha est forcément arrivé à Marseille en toute fin du mercato hivernal de 2023 avec beaucoup de pression sur les épaules. Et pour cause, cet attaquant débarquait à 22 ans à l’OM avec l’étiquette du transfert le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille pour 32M€.

«Vitinha ? J'espère que le club l'a vu et qu'on pourra intervenir pour m'offrir un cadeau»

En 46 apparitions sous le maillot phocéen, Vitinha n’a trouvé le chemin des filets qu’à six reprises avant d’être prêté au Genoa un an plus tard, cet hiver. Au sein du club de Gênes, le Portugais a fait son trou et a convaincu son entraîneur Alberto Gilardino, champion du monde 2006. « Vitinha ? J'espère que le club l'a vu et qu'on pourra intervenir pour m'offrir un cadeau ». L’OM va-t-il déjà définitivement se séparer de Vitinha pendant le mercato estival ?

Vitinha ne veut plus revenir à Marseille