McCourt doit vendre l’OM, il l’annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré les récentes déclarations de Frank McCourt, les rumeurs entourant la vente de l’OM sont insistantes. Il faut dire que l’Arabie Saoudite continue d’être annoncée proche de racheter le club phocéen. Et Jérôme Rothen réclame même au Bostonien de faire un gros effort.

A l'occasion de son passage à Marseille, Frank McCourt a notamment évoqué les rumeurs concernant la vente de l'OM, avec un message clair qu'il a martelé auprès du Figaro et de La Provence : « Le club n’est pas à vendre ». Une sortie qui n'a pas plu à Jérôme Rothen, qui réclame au Bostonien soit de vendre, soit d'investir massivement.

Vente OM : «C’est déjà fait», McCourt a menti ! https://t.co/Vmcn79qkzr pic.twitter.com/KT1SJDiPoa — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

«Le meilleur moyen d’avoir un OM meilleur, c’est que le propriétaire du club mette beaucoup plus d’argent»

« Le propriétaire (Frank McCourt) vient nous dire que le club n’est pas à vendre. On a de la chance de l’entendre car lui, pendant un an, on ne l’a pas entendu alors que c’était la pire année de l’OM ! Il y a une ferveur, une passion de la part du peuple marseillais. Ils ont beau avoir une équipe merdique et au plus mal, ils ont envie d’avoir un OM meilleur. Le meilleur moyen d’avoir un OM meilleur, c’est que le propriétaire du club mette beaucoup plus d’argent et soit investi. Frank McCourt nous dit ‘‘j’aime l’OM’’. Comment il peut nous dire ça alors qu’il a pas mis les pieds à la seule attraction de la saison, à savoir la demi-finale de l’Europa League ? », s’interroge l’ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Si l’OM n’est pas à vendre, investis-toi et achète des meilleurs joueurs»