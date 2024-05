Coup de théâtre à l’OM, son mercato est relancé !

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Jonathan Clauss à l’OM. Et pour cause, alors qu’il était traîné dans la boue par ses dirigeants cet hiver et poussé à aller voir ailleurs, la donne aurait totalement changé dernièrement pour l’international français. Si bien que l’Olympique de Marseille serait prêt à conserver Clauss jusqu’au terme de son contrat en fin de saison prochaine.

Jonathan Clauss a vécu une saison bien mouvementée à l’OM. Entre le cambriolage de son domicile ou bien les virulentes critiques du président Pablo Longoria et surtout du conseiller sportif Mehdi Benatia au niveau d’un supposé manque d’investissement et d’implication, Clauss n’a pas été épargné en dehors des terrains. Le latéral droit de l’équipe de France, qui disputera l’Euro avec les Bleus du 14 juin au 14 juillet, pourrait être amené à quitter l’OM cet été.

Changement d’ambiance à Marseille dans le dossier Jonathan Clauss

C’est du moins ce que RMC Sport dévoilait dernièrement. Le comité de direction de l’Olympique de Marseille compterait sur ses performances à l’Euro avec l’équipe de France pour le vendre au plus offrant, à un an de la fin de son contrat alors que les décideurs marseillais ont poussé Jonathan Clauss vers la sortie à la toute fin du mercato hivernal, sans succès. Cependant, L’Équipe fait une analyse de la situation de Clauss à l’OM bien différente.

Le clash appartient au passé, l’OM prêt à perdre Clauss en tant qu’agent libre ?