Vente OM : La mèche est vendue pour l’Arabie Saoudite ?

Depuis plusieurs années, les rumeurs sont insistantes concernant la vente de l'OM. L'Arabie Saoudite mènerait un consortium important pour reprendre le club phocéen. Toutefois, selon Eric Di Meco, le fait que les rumeurs soient si pressantes n'est pas un bon signal.

L'OM finira-t-il par être vendu ? La question se pose puisque depuis plusieurs années désormais, les rumeurs sont plus qu'insistantes. Et les démentis de Frank McCourt n'y changent rien. L'arrivée de l'Arabie Saoudite est toujours évoquée. Toutefois, d'après Eric Di Meco, dans ce genre de transactions, c'est très rare que l'identité du futur acquéreur fuite dans les médias.

«Généralement, ça se fait sans rumeur»

« S’il doit y avoir une vente, si quelqu’un doit racheter l’OM, il va le faire. Et généralement, ça se fait sans rumeur. Rappelez-vous Frank McCourt. Celui qui a acheté le club, on n’en avait jamais entendu parler », lâche l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Plus on parle d’éventuels investisseurs, moins ils y viennent en réalité»