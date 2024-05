Vente OM : L’Arabie Saoudite fait rire McCourt, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De passage à Marseille, Frank McCourt en a profité pour mettre fin aux rumeurs concernant la vente de l’OM. Le Bostonien s’est même amusé d’une potentielle arrivée de l’Arabie Saoudite. Ce qui n’a pas du tout plus à Thibaud Vézirian, qui insiste sur le fait que l’OM est déjà vendu aux Saoudiens.

Chaque passage à Marseille de Frank McCourt est évènement. Par conséquent, mercredi, il a été longuement interrogé sur différents sujets, dont la vente de l'OM. Et le Bostonien a fait passer un message claire : « Le club n’est pas à vendre ». Frank McCourt en a profité pour évoquer également les rumeurs annonçant l'Arabie Saoudite. « Agacé par la situation ? Pas le moins du monde. Je la trouve drôle en fin de compte. Elle me fait rire », confiait-il au Figaro . Et cela n'a pas plu à Thibaud Vézirian.

Vente OM : «C’est déjà fait», McCourt a menti ! https://t.co/Vmcn79qkzr pic.twitter.com/KT1SJDiPoa — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

«Il trouve la rumeur saoudienne ridicule ?»

« Il dit que l’OM n’est pas à vendre ? En effet, le club n’est pas à vendre puisque c’est déjà fait. C’est ce qu’on comprend. On a envie d’un peu plus de transparence. Il trouve la rumeur saoudienne ridicule ? Il botte en touche, ce n’est pas une rumeur mais une information, car il y a énormément de gens qui ont abordé ce sujet, et de faits pour le corroborer. Qui croit encore à ce que dit McCourt, on est dans le "plus c’est gros, plus ça passe" ? », s’interroge le journaliste sur sa chaîne YouTube , avant de poursuivre.

«Un grand consortium mené par l’Arabie Saoudite» est annoncé à l'OM